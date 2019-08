Kolumne „Hier in NRW“ : Das Ruhrgebiet lässt die SPD im Stich

Düsseldorf Ausgerechnet im Ruhrgebiet verliert die SPD noch mehr Zustimmung als im Bundesdurchschnitt. Geht es den Arbeitern im Pott nach all den Jahren des Aufschwungs einfach zu gut?

Wenn diese These stimmt, darf die SPD hoffen. Denn in Deutschland wie in der Welt verdunkeln sich die konjunkturellen Vorzeichen. Wenn die Wirtschaft einbricht und die Ressourcen wieder knapper werden, treten die Verteilungsfragen und der Bedarf an sozialer Absicherung wieder in den Vordergrund. Gerade dem Ruhrgebiet steht ohnehin ein massenhafter Stellenabbau in den Branchen Stahl, Energie und Chemie ins Haus. Gut möglich, dass die Arbeiter sich in ernsteren Zeiten doch wieder ihrer sozialdemokratischen Herzen erinnern.