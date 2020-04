Kolumne „Hier in NRW“ : Als die FDP den Stream kappte

Meinung Düsseldorf Weil Ausschussvideos mit Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) fremdgenutzt und aus dem Zusammenhang gerissen wurden, gibt es im Landtag Krach. Die FDP kommt dabei allerdings weniger gut weg.

Doch wer am vergangenen Freitagmorgen pünktlich um 10 Uhr einschalten wollte, wurde enttäuscht. Die FDP hatte das Streaming abgelehnt. Ein Minderheitenrecht. Doch was war passiert? Am 16. April hatte Yvonne Gebauer (FDP) dem Schulausschuss Rede und Antwort gestanden. Teile ihrer Ausführungen fanden sich später im Netz wieder – aus dem Zusammenhang gerissen. Als grob unsportlich könnte man das bezeichnen. Doch sollte man deshalb den Stream verbieten und damit die Abgeordneten zurück in den Landtag zwingen?