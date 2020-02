Kolumne „Hier in NRW“ : Innenminister im Dilemma

Kolumne „Hier in NRW“

Düsseldorf Die Straftaten sinken kontinuierlich, NRW ist so sicher wie selten zuvor. Dennoch haben viele Menschen Angst. Das liegt auch an öffentlichkeitswirksamen Aktionen des Innenministers.

Innenminister stecken in einem Dilemma, das bringt ihre Aufgabe mit sich. Einerseits müssen sie Tatkraft beweisen und zeigen, dass Kriminelle keine Chance haben. Andererseits sollen die Menschen im Land sich sicher fühlen. Tun diese Minister also durch öffentlichkeitswirksame Aktionen zu viel des Guten, kann gerade deshalb der Eindruck entstehen, dass die Kriminalität ein wachsendes Problem ist.

Das ist sie in Nordrhein-Westfalen jedenfalls nicht. Die Zahl der Straftaten lag laut Polizeistatistik zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren. Wohnungseinbrüche zum Beispiel gab es sogar so wenige wie zuletzt 1981; der positive Trend soll weiter angehalten haben. Die Aufklärungsquote ist gleichzeitig die höchste in der Geschichte des Landes. Bei mehr als jeder zweiten Straftat wird der Täter ermittelt.