Kolumne: Grüne machen sich wichtig

Düsseldorf Die Grünen halten ihren Kampf gegen Rechts für ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist pure Angeberei. Das Einstehen gegen Rechts ist heutzutage - zum Glück - normal.

In groteskem Widerspruch dazu stehen die starken Worte, mit denen die NRW-Grünen gelegentlich um Aufmerksamkeit ringen. So behauptete NRW-Landeschefin Mona Neubaur am Dienstag doch tatsächlich, ihr Kampf gegen Rechts sei ein „Alleinstellungsmerkmal“ der Grünen. Als Begründung schob sie auf erstaunte Nachfrage hinterher, dass sich niemand so konsequent gegen rechte Populisten positioniere und so „unumstößlich“ gegen Rassismus stehe, auch wenn die Grünen deshalb mehr als andere von einschlägiger Seite angegriffen würden.