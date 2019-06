Kolumne Total Digital : Verfolgen statt nur löschen

Düsseldorf Hass im Netz ist kein Kavaliersdelikt. Er muss hart bestraft werden.

Nicht erst seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sorgen sich viele über die gesellschaftlichen Auswirkungen, die omnipräsenter Hass im Netz auslöst. Dieser Hass wirkt wie ein Gift.

Ein großes Manko ist fehlendes Unschuldsbewusstsein, denn Hass im Netz ist kein Kavaliersdelikt. Hassverbreiter fürchten häufig nur eine Sperre oder dass ihre Inhalte gelöscht werden. Doch Hass wird auch für die Strafverfolgung immer häufiger zum Thema. Neben Strafanzeigen und Hausdurchsuchungen kommt es auch zu Urteilen, die nicht nur aus Geld­strafen bestehen. Vor einem Monat hat das Amtsgericht Dinslaken eine achtmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Zahlung an eine soziale Einrichtung verhängt. Das Gericht erkannte in fünf angezeigten Kommentaren Volksverhetzung. Diese Strafe ist ordentlich und lässt Rückschlüsse zu, dass die Person nicht sehr einsichtig gewesen sein kann.

Egal ob unter Facebookbeiträgen, Youtube-Videos, Nachrichtenartikeln oder auf Twitter – schon wenig Hass verdrängt die, die an einem aufrichtigen Diskurs interessiert sind. Nicht ohne Grund geht der Trend in Richtung geschlossene Kommunikationsräume. Man nutzt Gruppen statt halböffentliche Beiträge, die von der ganzen Welt geteilt werden können. Selbst Mark Zuckerberg sagt: Die Zukunft der Kommunikation ist privat. Nur: Auch wenn die Silobildung mir als Einzelperson hilft, wird das Problem Hass im Netz dadurch nicht gelöst. Es wird nur versteckt.

Am Ende müssen alle anpacken. Unternehmen und Medien, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, sollten nicht nur Hass löschen, sondern auch anderen Mitlesern zeigen, dass und warum sie Inhalte gelöscht haben. In besonders schlimmen Fällen gehören auch Anzeigen dazu.