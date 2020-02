Kolumne „Gott und die Welt“ : Die Würde des Sterbenden

Düsseldorf Die Beihilfe zum Suizid ist jetzt erlaubt. Eine weitreichende Entscheidung.

Dazu fällte jetzt das Verfassungsgericht – das über das Grundgesetz wacht – eine weitreichende Entscheidung: So soll in Deutschland die Beihilfe zum Selbstmord nicht mehr verboten sein. Gerade im Fall schwerstkranker Menschen scheint es damit die Möglichkeit zu geben, dessen Würde zu wahren. Das Urteil scheint somit ein Ausdruck von Barmherzigkeit zu sein. Die Freiheit, sich für den eigenen Tod entscheiden zu können, ist der letzte Akt der Selbstbestimmung. Das zu befürworten ist mindestens so schwierig, wie die Meinung der Richter zu kritisieren. Denn wer kann ermessen, was es heißt, nach langem Leiden den letzten Atemzug zu tun? Jedes Urteil darüber erscheint wie eine Anmaßung. Dennoch bleibt es für mich fragwürdig, wenn Richter über den begleiteten Suizid grundsätzlich entscheiden, also über den Einzelfall hinweg. Denn das kann unser Menschenbild ändern. Schritt für Schritt scheinen wir das Schicksal über Leben und Tod selbst in die Hand zu nehmen und uns als Stifter der eigenen Freiheit begreifen zu wollen. Das Geschöpf emanzipiert sich und wird zum Schöpfer. Es darf nicht überraschen, wenn solche Tendenzen zu einer Zeit sichtbar werden, in der Kirchen an gesellschaftlichem Einfluss verlieren und kaum vermitteln können, dass unser Leben etwas Gegebenes, von Gott Geschenktes sein könnte. Auch darum sollte es in der Frage um einen würdevollen Tod zuallererst nicht darum gehen, Hilfe zum Sterben zu geben, sondern Hilfe im Sterben. Auch das ist Ausdruck von Würde.