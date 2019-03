Kolumne: „Gott und die Welt“: Warum Sonntage so wichtig sind

Gemeinsames Auftanken am ersten Tag der Woche bringt uns neue Kraft.

Wo tanken Sie auf? Nein, ich meine jetzt nicht ihren PKW, sondern Sie sich selbst, ihren eigenen Akku. Da Sie die Samstags-Ausgabe Ihrer Lieblings-Zeitung in der Hand halten hoffe ich sehr, dass Sie gerade mit einem Kaffee in der Hand die Mühen der Werkwoche hinter sich lassen und Energie für die kommenden fünf Werktage sammeln können.

Bevor die Arbeitswoche beginnt, möchte ich Ihnen aber noch ein Angebot für Ihren Sonntag machen. Denn Sonntag ist nicht nur der Tag, an dem wir uns ärgern, dass es schon morgen wieder losgeht. An diesem Tag feiern Christen weltweit den „Tag des Herrn“. Dessen Bedeutung in aller Kürze: Gott ist nicht abstrakt und fern im Himmel. Er ist in Jesus Christus vor 2000 Jahren Mensch geworden, zu einem „von uns“.