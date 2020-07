Kolumne Gott und die Welt : Was ist der normale Mensch?

In Sigmar Gabriels Worten kommt Empörendes zum Ausdruck. Der frühere SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister wirkte als Berater für den Fleischkonzern Tönnies - deshalb steht er massiv in der Kritik.

Kennen Sie das auch, dass Ihnen manchmal Sätze nicht aus dem Kopf wollen oder auch nur einzelne Wörter, die Sie irgendwo gehört haben? Und die jetzt in Ihnen zu arbeiten beginnen und rumoren? Das ist mir so ergangen bei Sigmar Gabriel, der – angesprochen auf sein monatliches Pauschalhonorar beim Fleischproduzenten Tönnies – unlängst erklärte: „Für normale Menschen sind 10.000 Euro viel Geld. Aber in der Branche ist das kein besonders hoher Betrag.“ Mich interessiert nicht so sehr, wie viel der frühere SPD-Bundesvorsitzende heute verdient. Spannender ist, welche Einstellung in solchen Auskünften steckt, welches Selbst- und welches Menschenbild.