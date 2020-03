Kolumne „Gott und die Welt“ : Sonntage ohne Gottesdienste

Meinung Düsseldorf Das Coronavirus zwingt die Menschen am Tag des Herrn zur Ruhe.

Eine natürlich richtige Entscheidung unter anderen Maßnahmen. Und doch ist diese Entpflichtung mehr als eine der vielen „Absagen“ dieser Tage. Denn in der katholischen Kirche haben die Gläubigen eine Sonntagspflicht, den Feiertag zu ehren und der Messe beizuwohnen. Den Feiertag zu heiligen, ist das dritte Gebot. Sicher, das beherzigt auch in Virus-freien Zeiten hierzulande nur noch eine Minderheit. Aber vielleicht ist die Angst vor dem Virus und die Sorge um unsere Gemeinschaft eine erzwungene Chance, wieder zu erfahren, was es heißen kann innezuhalten. Das Virus ist keine Strafe Gottes, und Gott wird uns auch nicht vor dem Virus bewahren können; Gott ist weder Strafrichter noch Feuerwehr. Er kann aber mitten unter uns sein: bei denen, die Angst verspüren, und erst recht bei jenen, die sich um Angehörige sorgen und womöglich selbst erkrankt sind. Der Sonntag kann zum Hoffnungstag werden, weil jeder Sonntag als österlicher Feiertag den Sieg des Lebens über den Tod bedenkt. Dieser Tag steht im Zeichen der Auferstehung Christi. Der Tag des Herrn ist eine Kraftquelle – auch für das, was uns das Leben noch abverlangen wird.