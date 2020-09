Kolumne Gott und die Welt : Kinder first – auch während Corona

Düsseldorf In der Pandemie müssen die Jüngsten unserer Gesellschaft auf vieles verzichten. Gerade jetzt müssen Politik und Gesellschaft die Chancengleichheit unter Kindern und Jugendlichen fördern.

Ich freue mich für die vielen Fußballfans im Land, dass mit dem Start der Bundesliga-Saison an diesem Wochenende in vielen Stadien wieder Zuschauer zugelassen sind; in Köln sogar bis zu 10.000 Menschen. Das hebt die Stimmung – im Stadion, aber auch vor dem Fernseher.

„Eine Gesellschaft lässt sich danach beurteilen, wie sie ihre Kinder behandelt“, sagte Papst Franziskus vor einigen Jahren. Kinder first – das wäre mal eine sinnvolle gesellschaftliche und politische Marschrichtung. Das Erzbistum Köln trägt seinen Teil dazu bei, nicht nur in Kindergärten, Schulen und Caritas-Einrichtungen. In Köln-Kalk entsteht derzeit ein Bildungscampus. Als vernetzte Schule soll er Heranwachsende aus allen Gesellschaftsschichten vom Kindergarten bis in den Beruf begleiten und helfen, Talente zu entdecken. Alle Menschen sind geliebte Geschöpfe Gottes – geben wir allen eine faire Chance.