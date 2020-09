Kolumne Gott und die Welt : Bausteine eines friedlichen Miteinanders

Der Halbmond auf dem Minarett einer Moschee in Frankfurt hebt sich als Schattenriss vor der Sonne ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Die Interkulturelle Woche beginnt bundesweit am Sonntag. Sie ist eine Chance für uns aufrichtiges Interesse zu zeigen und auch, um den Blick über den eigenen Tellerrand zu schärfen.

Wer diese Kolumne verfolgt, weiß: Ich bin nicht nur Wahl-Wuppertaler, ich bin überzeugter Europäer, ja – Weltbürger. Das mag auch daran liegen, dass ich selbst ein in Deutschland Eingewanderter bin. Vor allem aber glaube und vertraue ich dem Gott, der sich in Jesus Christus nicht weniger als jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde persönlich zuwendet.

Es gibt eine Woche im Jahr, die den Blick über den eigenen Tellerrand schärft: die Interkulturelle Woche. Morgen, am 27. September, beginnt sie. Und sie lebt von der Begegnung – was 2020 unter Pandemie-Bedingungen zugegebenermaßen eine Herausforderung, aber nicht unmöglich ist. Das werden zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen zwischen Aachen und Zwickau in den kommenden Tagen unter Beweis stellen.