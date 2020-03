Gott und die Welt : Zusammenhalt in der Krise

Aktionen wie Einkaufshilfen demonstrieren Zusammenhalt. Foto: dpa/Armin Weigel

Auch ohne Gottesdienste sind die Gemeinden füreinander da.

Vor mehr als einer Woche hat mich das Coronavirus ins Homeoffice gezwungen. Da wird einem plötzlich klar, dass man selbst auch zu einer der Risikogruppen gehört. Ein merkwürdiges Gefühl.

Vom Arbeitszimmer aus fällt mein Blick auf ein Altenheim. Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist diese Zeit der Kontaktsperre besonders schlimm. Für sie ist doch jeder Moment der Begegnung mit geliebten Menschen so wichtig und wertvoll. Nicht nur ihnen fehlt die unmittelbare Begegnung mit Familienmitgliedern und Freunden. Mir auch.

Was ich aber auch sehe: Wo im Großen nichts mehr geht, da wächst die Hilfe im Kleinen. Überall lassen sich Menschen etwas einfallen! Da blühen und wachsen in der Krise z. B. Einkaufshilfen für Alte in der Nachbarschaft. Da gibt es abendliches Balkonsingen und eine Musikerin, die jeden Tag vor einem Altenheim ein Fensterkonzert gibt.

Obwohl sich Kirchengemeinden derzeit nicht zum Gottesdienst versammeln können: Gott ist da! Sowieso. Immer. Auch sein Bodenpersonal ist da: Pfarrerinnen und Pfarrer führen Seelsorgegespräche am Telefon, begleiten Verängstigte und Einsame. Gottesdienste werden im Internet übertragen. Gemeinden versorgen ihre Mitglieder mit ausgedruckten Anleitungen für einen Gottesdienst am Küchentisch. Ehrenamtliche „besuchen“ Ältere mit Hilfe des guten alten Telefons. Die Jungscharleiterin hält mit ihren Jungen und Mädchen Kontakt via Facebook und WhatsApp.

Gemeinde lebt, und diese gelebte Gemeinschaft stärkt viele Menschen in diesen Tagen und Wochen. Um Gottes und der Menschen Willen leben wir auch in diesen Krisenzeiten, was die Bibel uns zusagt: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Gott befohlen!