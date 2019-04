Kolumne Gott und die Welt : Wahrhaftig leben

Düsseldorf Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, sich selbst kennenzulernen.

Sind wir immer wahrhaftig im beruflichen Umfeld? Tatsächlich auch bei offiziellen Anlässen? Oder in der Erziehung? Natürlich passen wir uns an verschiedene Situationen an! Wir sprechen nicht immer gleich.

Die Frage ist aber, ob wir uns in all diesen sehr unterschiedlichen Lebenslagen selbst dabei erkennen und erkennbar bleiben. Zu beantworten ist das nur, wenn man sich selbst halbwegs kennt, noch vorsichtiger formuliert: wenn man sich selbst vertraut ist. Das heißt auch, dass man sich selbst traut. Vielleicht meistert man nur so all die unterschiedlichen Situationen, denen wir permanent ausgesetzt sind und denen wir uns aussetzen.