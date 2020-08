Corona und ihre Folgen : Neuer Alltag nach der Krise

Wie sehr verändert uns Corona? Es wird viel darüber diskutiert, wann die Gesellschaft wieder zurück zur „Normalität“ findet. Wir können selbst mitgestalten, wie die neue Welt aussehen wird.

Von Lothar Schröder

Manchmal reicht unsere Fantasie doch nicht aus: so weit in die Zukunft zu schauen und dabei derart radikal zu denken! Und wie unsere Welt und (viel kleiner gedacht) auch unser konkretes Leben einmal aussehen könnten, wenn nämlich das, was wir in der Corona-Krise noch immer als Ausnahmezustand betrachten, möglicherweise Alltag werden könnte. Nicht nur für zwei oder drei Monate, sondern auf unabsehbare Zeit. Nahezu unvorstellbar erscheint das. Doch ausgeschlossen ist es inzwischen nicht mehr, dass es in unserer sogenannten Öffentlichkeit nie mehr so freizügig, bedenkenlos und ungebunden zugehen kann wie einst.

Es wird ein Lernprozess für uns alle sein. Und ein schmerzlicher am Anfang mit Sicherheit. Denn wie schnell und leicht erwischt man sich dabei, das, was man bereits lange kennt – vielleicht sogar von Geburt an –, als ewig gültig zu betrachten. Wir ahnen, dass darin etwas Selbsttrügerisches liegt, allerdings aus nachvollziehbaren Gründen: sich die Welt weiter so zu denken, wie sie gewesen ist, gibt Halt. Auf Dauer wird es aber nicht darum gehen können, das Neue nur zu ertragen und sich mit den Gegebenheiten und Einschränkungen irgendwie zu arrangieren.

Es liegt immer auch an uns, ein Leben unter anderen Vorzeichen selbst zu gestalten. Dabei will ich gar nicht den abgegriffenen Slogan bemühen, wonach in der Krise immer auch eine Chance liegt. Weil das zu lapidar, zu einfach klingt und nichts von der Anstrengung und dem nötigen Mut verrät. Wir werden uns verändern. Unser Leben wird ein anderes sein. Auch darum ist es gut, nicht alleine sein und zu wissen, dass wir auf der Suche nach dem Lebenssinn nicht nur bei uns fündig werden müssen. Ob der Glaube Berge versetzt, weiß ich nicht; doch dass er Kraft und Zuversicht spenden kann, auf jeden Fall.