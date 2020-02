Kolumne „Gott und die Welt“ : Thinking Day als Denkanstoß

Jede Person soll so geschätzt und respektiert werden, wie sie ist.

Vielleicht begegnen Ihnen heute Jungen und Mädchen in Pfadfinder-Kluft oder -Tracht. Mit Karneval hat das nichts zu tun. Die jungen Leute tragen ihre Fahrtenhemden, Jungenschaftsjacken und Halstücher heute stolz, denn es ist Thinking Day. Den feiern Pfadfinderinnen und Pfadfinder jedes Jahr am 22. Februar anlässlich des gemeinsamen Geburtstags ihre Gründers Robert Baden-Powell und seiner Ehefrau Olave.

Jedes Jahr am Thinking Day feiern sie den Tag mit einer Postkartenaktion rund um den Globus und mit besonders ausgerichteten Gruppenstunden und Aktionen. In diesem Jahr geht es um etwas, das mir als Christ sehr wichtig ist: Jede Person soll geschätzt und respektiert werden so, wie sie ist. Also unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Alter, Fähigkeit, Aussehen, Geschlecht, Identität oder Erfahrung. Das haben sich die Pfadfindergruppen in aller Welt zum heutigen Festtag zum Ziel gesetzt.