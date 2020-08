Kolumne Gott und die Welt : Wo bleibt der Aufschrei?

Christen beten während einer Messe in der Urakami-Kathedrale in Nagasaki für die Opfer des amerikanischen Atombombenabwurfs. Nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima am 6. August 1945, warfen die Amerikaner am 9. August 1945 eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Foto: dpa/Uncredited