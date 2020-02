Gesundheit und Pflege : Ein Glück, wenn alles funktioniert

Düsseldorf Wer alt und krank wird, braucht gute Versorgung. Die bietet das deutsche Gesundheitssystem zweifellos. Damit alles funktioniert, wie es auch wirklich zum Fall des Einzelnen passt, braucht es allerdings zusätzlich ein paar gnädige Zufälle.

Manchmal beschert einem das Leben Kenntnisse, deren Erwerb man gern hinausgeschoben hätte. Mich brachte ein Fall in meiner Nähe in engen Kontakt mit dem deutschen Gesundheitswesen. Ich will keine Systemdiskussion anzetteln (auch wenn einen der Blick in die Welt der Privatversichertenversorgung schwindeln lässt). Mir geht es um ein Phänomen, das mich abwechselnd tröstet und empört: den Stellenwert des Informellen. Genauer: die Unerlässlichkeit informeller Unterstützung.