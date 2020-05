Kolumne Gesellschaftskunde : Unsichtbare Arbeit im Homeoffice

Düsseldorf Manche Mitarbeiter, die jetzt daheim arbeiten, haben das Gefühl, ihre Arbeit werde nicht gesehen. Das kann Stress erzeugen, vor allem, wenn sich Aufträge häufen. Homeoffice erfordert auch neue Wege der Anerkennung.

Stressempfinden hat wenig mit der Menge an Arbeit zu tun. Belastung entsteht nicht dadurch, dass einer viele Aufgaben hat, sondern, dass etwas an der Art und Weise nicht stimmt, mit der er seine Arbeit leisten soll. Zu viel Druck etwa kann Stress erzeugen oder das Gefühl, mit einer Aufgabe überfordert zu sein. Im Moment gewinnt aber gerade für Menschen im Homeoffice noch ein anderer Faktor an Gewicht: das Gefühl, unsichtbare Arbeit zu leisten.

Das hat vor allem mit den Kommunikationsstrukturen zu tun, die sich gerade für viele Angestellte radikal verändert haben. Wenn die Gespräche mit Vorgesetzten nur noch in Telefonkonferenzen stattfinden, geht es meist darum, möglichst effektiv Aufträge zu vergeben. Die Rückmeldung, dass etwas gut geklappt hat oder auch nur, dass der Vorgesetzte überhaupt wahrnimmt, was gerade an den Wohnzimmer-Arbeitsplätzen so geleistet wird, fällt oft weg. Das kann dem Einzelnen daheim das Gefühl geben, er rödele unbemerkt vor sich hin. Wenn sich die Aufträge dann häufen, entsteht das Empfinden: Keiner sieht, was ich hier alles tue.