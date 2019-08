Gesellschaftskunde : Ferienmomente im Alltag

Düsseldorf Im Urlaub testen Menschen, wie sie auch leben könnten. Manchmal wirkt das nach.

Wenn Leute sich in diesen Tagen in ihren Urlaub verabschieden und erzählen, was sie so vorhaben, geht es oft gar nicht so sehr ums Ziel, sondern darum, was sie sich von der freien Zeit erhoffen. Endlich mal wieder den Kopf frei haben für Familie, Sport, Lesen. Mal wieder ein Festival besuchen, die Nächte durchmachen oder einfach nur chillen. Es zeichnet sich in diesen Wünschen ab, was Menschen für ein gutes Leben halten. Wie sie eigentlich gern ihre Zeit verbringen würden und woran es im Alltag mangelt. Darum sind Gespräche vor den Ferien mindestens so interessant wie die Erzählungen danach. Pläne für die Urlaubszeit verraten Visionen vom gelungenen Leben.