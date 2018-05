Kolumne: Gesellschaftskunde: Talent für den Moment

Düsseldorf Der Mensch lebt im Modus der Routinen - und verlernt das Gespür für Augenblicke.

Die Moderne geht einher mit einer Verdichtung des Zeitempfindens. Viele beschreiben das als Beschleunigung. Immer mehr muss in immer kürzerer Zeit erledigt werden, oft auch noch mit weniger Personal. Diese Verdichtungsprozesse geschehen dazu selbst immer schneller, der Einzelne bekommt also mit, wie er Aufgaben erledigen soll, für die früher mehrere Kollegen mehr Zeit bekamen.

Und so stellt sich das Gefühl ein, im Schleudergang zu leben, oft nicht zu dem zu kommen, was eigentlich wichtig ist und dem Leben womöglich mehr Tiefe, mehr Gewicht, mehr Verwurzelung in der Zeit geben könnte.