Gesellschaftskunde : Nähe schaffen trotz Telefon

Kontakt nur per Anruf müsste Distanz schaffen – viele empfinden es anders.

Es ist eine der vielen paradoxen Empfindungen dieser Tage: Obwohl in vielen Familien der Kontakt zu den Eltern oder den Großeltern nur noch über das Telefon gehalten werden darf, stellt sich keine Entfremdung ein. Im Gegenteil: Viele fühlen sich aktuell stärker mit der älteren Generation verbunden als je zuvor. Das mag damit zu tun haben, dass man in Krisenzeiten gewichtigere Gespräche führt. Man teilt die Sorgen um das Wohl der Familie, hört mit neuem Interesse, wie die Älteren früher mit Krisen umgegangen sind. Und manchem fällt es gerade am Telefon leichter, Menschen aus der eigenen Familie zu sagen, wie wichtig sie sind. Wie unersetzbar.