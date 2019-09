Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Zuversicht wagen

Düsseldorf Es gibt Gründe, skeptisch in die Zukunft zu blicken. Lähmen sollte uns das nicht.

Nun riecht die Luft nach Herbst. Die prallen Sommerwochen mit all dem vergnügten Draußensein, den heiteren lauen Abenden und Ferienfreiheiten sind vorüber. Das Jahr schaltet einen Gang zurück, geht gedämpfter in die letzte Kurve. Dazu gibt es Niederdrückendes in Deutschland und der Welt: Landtagswahlen, die die Spaltung in der Gesellschaft gespiegelt haben, Brexit-Wehen, Kämpfe um Freiheitsrechte in Hongkong, die Lage in den griechischen Flüchlingscamps. Genug Grund für Verzagtheit.