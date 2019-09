Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Politik ohne Filter

Ein Meister der direkten Kommunikation: Donald Trump, hier bei einem Auftritt Mitte August in New Hampshire. Foto: AP/Patrick Semansky

Düsseldorf Nie war es für Politiker so einfach, den Wähler direkt zu erreichen. Aber ausgerechnet die digitale Kommunikation schärft den Blick für den Wert vermittelnder Instanzen.

Unmittelbarkeit heißt das Zauberwort, Politik ohne Filter. Und Trump ist nur das krasseste Beispiel. Jeder Bundestagsabgeordnete, der etwas auf seine kommunikativen Fähigkeiten hält, pflegt einen Twitter-Account und ein Facebook-Profil. So weit, so gut. Aber die Sache hat natürlich einen Haken: das, was der Philosoph Christian Bermes neulich die „Kurzschlussillusion“ nannte – „wenn Unmittelbarkeit suggeriert wird, jedoch nur Vermittlung zum Ziel führen kann“. Man könnte auch sagen: wenn die Sache komplizierter ist, als in einen Tweet passt. Das zielt auf Populisten, die vermittelnde Instanzen – Parlamente, aber auch die Medien – lieber umgehen. Die Probleme liegen auf der Hand: sich selbst verstärkende Filterblasen-Kommunikation, ungeprüfte Fakten, in Bermes‘ Worten: „toxische Rhetorik“.