Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Nüchternheit tut gut

Düsseldorf Gefühle verschaffen Aufmerksamkeit. Probleme löst man besser nüchtern.

Nüchterne Menschen werden oft leichtfertig als langweilig betrachtet, weil sie das, was sie sagen, für sich sprechen lassen und nicht mit persönlichen Gefühlen verstärken. Dagegen bringen expressive Emotionen Aufmerksamkeit. Und weil immer mehr Menschen dringend wahrgenommen werden wollen – auch weil Selbstvermarktung heute wie selbstverständlich gefordert wird –, wächst das Erregungspotenzial.

Ein politisch besonders relevantes Gefühl ist die Angst. Und es gibt Wissenschaftler, die die Konjunktur von Angstgefühlen in der deutschen Öffentlichkeit seit Jahren ­beobachten und daraus eine Angst-Geschichte der Bundesrepublik ableiten. Demnach überwog in der Nachkriegszeit die Angst vor äußeren Angriffen etwa durch die Russen, doch waren die Menschen eher darum bemüht, ihre Ängste nicht offen zu zeigen. Mit den 70er Jahren kam es dann zu einer Befreiung auch der Angstgefühle, Menschen wollten loswerden, was sie im Inneren bedrängte – und trugen es nach außen.