Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Vom Stolz der Nebenfiguren

Düsseldorf Kleine Rollen sind unbeliebt, nicht nur am Theater. Dabei ist das eine Perspektiv-Frage.

Dabei hält das Leben in Wirklichkeit hauptsächlich Nebenrollen bereit. Die meisten Menschen arbeiten im Job an größeren Projekten, geben ihre Energie für etwas, das am Ende nicht allein ihren Namen trägt. Und auch in der Familie oder in Vereinen halten jene alles zusammen, die sich auch im toten Winkel der Anerkennung bemühen.