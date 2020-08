Kolumne Gesellschaftskunde : Streit um ein Stück Stoff

Der Hausmeister einer Schule in Oldenburg klebt ein Schild mit der Aufschrift „Maske auf nicht vergessen!“ an eine Glasscheibe Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf Einen Mund-Nase-Schutz tragen oder nicht? Aus der Maskenfrage ist längst eine Machtfrage geworden, die die Gesellschaft spaltet. Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern sind verhärtet.

Natürlich scheiden sich an der Maske die Geister. Selten ist staatlicher Zwang so sichtbar wie bei diesem Stück Papier oder Stoff. Die Maske ist ein Zeichen für den Eingriff in Verhalten, sie mutet dem Einzelnen zu, unabhängig von der eigenen Einsicht, ein Gebot zu befolgen. Und zwar nachvollziehbar für alle anderen. Ob jemand seine Steuern zahlt, zu schnell fährt oder seinen Geschäftspartner betrügt, wird geheim ermittelt. Niemand muss mehr an den Pranger. Maskenmuffel ist man coram publico.