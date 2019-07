Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Lust auf die Welt oder ökologisches Gewissen?

Ein Flugzeug startet vom Flughafen in Düsseldorf und fliegt an der Sonne vorbei (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Düsseldorf Viele Menschen haben Lust an der Ferne – und ein schlechtes Gewissen wegen der Umwelt. Was zählt mehr?

Die Reise in den Süden ist gebucht. Beglückt teilen die Freunde ihren Kindern mit, dass es diesmal nicht auf den nahen Campingplatz geht, sondern mal richtig weit weg, an einen schönen Strand mit Sonnengarantie. Da könnten sie doch endlich mal mithalten in der Schule. Begeisterung? Kein bisschen. Stattdessen beginnt eine längere Diskussion über Kerosinsteuer, Billigflieger, Bettenburgen. Auch Reisen ist inzwischen eine Frage der Verantwortung und des ökologischen Gewissens geworden.