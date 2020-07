Kolumne: Gesellschaftskunde : Befreiung von der Norm

Düsseldorf Normen sind wichtig, damit das menschliche Zusammenleben funktioniert. Individualisten gelten nach dieser Maxime oftmals als Querulanten. Doch die Gesellschaft braucht auch sie, um zu überleben.

Es geht früh los mit den Erwartungen an den Menschen. Schon über die Entwicklungsstufen von Kleinkindern wissen nicht nur Fachleute heute Bescheid. Und wenn das Kind im erwarteten Zeitraum einfach nicht krabbeln, gehen, sprechen will, beginnen die Sorgen. Natürlich kann das gravierende Ursachen haben, aber oft zeigt sich darin nur eine simple Tatsache, die eine Gesellschaft doch vor Herausforderungen stellt: die Unterschiedlichkeit von Menschen.

Das geschieht nicht nur im Umgang miteinander, sondern oft noch unerbittlicher in uns selbst. Der Einzelne hat ja Vorstellungen davon, was man erreichen sollte, wie sehr man sich dafür anstrengen sollte, was Erfolg bedeutet. Wenn sich das Leben dann nicht in dieses Muster fügen will, kann das zu inneren Kämpfen führen. Und manchmal kommt dann auch noch Druck von außen hinzu.