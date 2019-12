Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Echte Vorfreude erwartet nichts

Düsseldorf Verkappte Erwartungen belasten Familienfeiern. Vorfreude ist offen.

Der Advent ist vielleicht die Phase im Jahreslauf, in der Menschen die Zeit am deutlichsten wahrnehmen. Am Adventskranz werden Kerzen entzündet, die Wochen gezählt, und in vielen Gesprächen geht es darum, was bis zum Fest noch alles zu machen ist. Bei den Kindern wächst die Vorfreude – eine Empfindung, die Erwachsenen vielfach nicht mehr gut gelingt. Denn bei vielen Menschen ist Vorfreude mit hohen Erwartungen durchsetzt, die Enttäuschung liegt schon in der Luft. Man stellt sich vor, wie die Festtage ablaufen werden, wie die Familie zusammenkommt, welche Reaktionen die Geschenke hervorrufen und so fort. Das ist beladen mit Ansprüchen und unausgesprochenen Wünschen. So und so soll das Fest werden, schließlich hat man sich abgehetzt und abgerackert. Da will man nicht enttäuscht werden!