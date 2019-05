Kolumne: Berliner Republik : Erregung als Politik-Ersatz

Joso-Vorsitzender Kevin Kühnert forderte in einem „Zeit“-Interview die Vergemeinschaftung von BMW. Foto: dpa/Wolfgang Borrs

Düsseldorf Lieber inhaltlich debattieren als sinnlos zündeln.

Womit wir bei Boris Palmer und Kevin Kühnert wären. Der Tübingner Bürgermeister hatte die Homepage der Deutschen Bahn gesehen und sich aufgeregt über die abgebildeten Bahngäste, die er wohl nicht deutsch genug aussehend fand. Diese Aufregung hat er sogleich über die sozialen Kanäle aller Welt mitgeteilt. Die Lawine kam ins Rutschen, dazu noch ein Interview im Deutschlandfunk, noch ein offener Brief an den Bahnvorstand: Zwei Tage bestimmte der Grüne die Nachrichten. Bis er ein Interview gab und sagte, dass er sich den ursprünglichen Beitrag besser hätte sparen sollen.

Einmal Erregung und zurück: Dieses Prinzip funktioniert in der Politik so gut wie nie zuvor. Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende, nutzt als Zündquelle das gute alte Zeitungspapier. Nach seinem Interview in der „Zeit“ über die notwendige Verstaatlichung von BMW brannte der Baum zwei Tage lichterloh. Erregung allerorten. Große Kapitalismusdebatte!