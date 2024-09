Rheinische Lösung Wenn Düsseldorfer aufs Land ziehen

Da erwarten die Nachbarn tatsächlich, gegrüßt zu werden, gilt als ungehobelter Klotz, wer vergisst, die „Taajesziet“ zu sagen, ist das Kehren des Trottoirs sogar in der Ortssatzung festgeschrieben, darf bei jedem Fest (und davon gibt es viele) lautstark gesungen, getrötet, palavert und parodiert werden bis in die Nacht. Wer dagegen aufbegehrt, wen Hahnenschrei am Morgen und Kirchengeläut zu später Stunde so stören, dass er mit Recht und Gesetz droht, bekommt zu hören, was die Kölner im Karneval so gerne sagen: „Wat will de Düssel-Doof überhaupt!“