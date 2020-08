Kolumne Der Ökonom : Die Irrtümer der Euro-Gegner

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (Hessen) ragt hinter einer Stele mit dem EZB-Logo hoch. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Auch wenn es Euro-Gegnern nicht passen dürfte: Die Europäische Zentralbank hat die Bedenken des Verfassungsgerichts vorläufig ausgeräumt. Die Geldpolitik der EZB hat sich als richtig erwiesen.

Ein wichtiges Datum ist am 5. August verstrichen, das zu einem Ende des Euro hätte führen können. Denn in einer aufsehenerregenden Entscheidung hatte das Bundesverfassungsgericht am 5. Mai die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, das Programm ihrer billionenschweren Anleihenkäufe innerhalb von drei Monaten zu begründen. Es bestehe der Verdacht, sie habe ihre Kompetenz überschritten. Doch am 5. August geschah nichts, außer dass Bundesbank und Bundesregierung die Begründung der EZB akzeptiert haben. Ein Streit um des Kaisers Bart?