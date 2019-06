Kolumne: Gesellschaftskunde : Wir haben 2019, nicht 1932

Meinung Düsseldorf Wie der NS-Vergleich ist der Weimar-Verweis untauglich für die politische Debatte.

Lieber einen Freund verlieren als eine Pointe, mag sich Twitter-Nutzer „Rainerschund“ gedacht haben, als er neulich Folgendes absetzte: „Zeitzonen finde ich total spannend. In Berlin ist es jetzt 20.20 Uhr. In New York ist es 14.20 Uhr. Und in Teilen Sachsens ist es 1933.“ Lief ganz gut – trotz, vermutlich aber: wegen der groben Übertreibung und Diffamierung. Natürlich steht Sachsen nicht an der Schwelle zur Diktatur.