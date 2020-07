Kolumne: Berliner Republik : Die Macht der zweiten Welle

Angela Merkel spricht während einer Pressekonferenz am Ende des EU-Gipfels. Foto: AP/John Thys

Berlin Die Corona-Pandemie wird zum entscheidenden Faktor in der Kanzlerfrage. Doch nicht nur in Deutschland könnte das Virus Machtverhältnisse verändern.

Das Coronavirus gefährdet nicht nur die Gesundheit der Weltbevölkerung und die Volkswirtschaften. Es hat auch die Kraft, die politischen Machtverhältnisse gründlich durcheinanderzuwirbeln. Wo stünde NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, hätte man ihm in den vergangenen Monaten nicht immer wieder schlechtes Krisenmanagement vorgeworfen? Hätte sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in guten Zeiten derart profilieren können? Und wie sähe es um die Beliebtheitswerte von Kanzlerin Angela Merkel aus?

Sollte US-Präsident Donald Trump tatsächlich die nächste Wahl im November verlieren, dann wird die entscheidende Ursache dafür seine krasse Fehleinschätzung zur Gefährlichkeit der Virus-Pandemie sein. Die sommerliche Freiluftsaison bewahrt die Europäer trotz der vielen Lockerungen davor, dass eine zweite Welle kommt. Dennoch ziehen die Ansteckungszahlen an, und die Gefahr ist groß, dass es im Herbst wieder schneller geht.

Noch stehen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen als neue CDU-Parteivorsitzende und mögliche Kanzlerkandidaten in den Startlöchern, flankiert von dem ständig das Gegenteil beteuernden Bayern Markus Söder. Der hatte nicht zu Unrecht angemerkt, dass ein Kanzlerkandidat der Union Krise können müsse. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Rolle von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich während der gesamten Corona-Krise geschickt im Auge des Sturms gehalten hat, wo es ja bekanntlich ruhig ist. Deshalb wirkt er auch weniger zerzaust als jene Rivalen, die auf offener Bühne um die Vorherrschaft in der Union kämpfen. Nicht ausgeschlossen ist, dass ihn eine mögliche zweite Welle ganz nach oben spült.