Kolumne „Berliner Republik“ : Germany’s Next Top Sozi

Germany’s Next Top Sozi

Berlin Zwischen Realsatire und Kuppel-Show: Zum Stand der Kandidatenkür bei der SPD.

Es ist nun zwei Monate her, dass Andrea Nahles als Parteichefin und Fraktionsvorsitzende gleichermaßen zurückgetreten ist. Ein guter Zeitpunkt für einen inoffiziellen Zwischenstand bei der Suche nach einem neuen Führungsduo für die SPD.

Man muss unterscheiden zwischen Geflüster, offiziellen Bewerbungen und einer Zwischenform. Die Zwischenform hatte als erste die zweimal gescheiterte Kandidatin der SPD für das Bundespräsidentenamt, Gesine Schwan, gewählt. In einem Rundfunkinterview erklärte sie sich bereit, einem Ruf zu folgen, der gar nicht erschollen war. Und zwar an der Seite des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, der maßgeblich am Sturz von Andrea Nahles beteiligt war.