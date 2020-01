Berliner Republik : Sicherheit im Regierungsviertel

Um den Bundestag wird abgeriegelt, es geht aber immer noch entspannt zu.

Wie autoritär in einem Land die politische Führung aufgestellt ist, lässt sich ganz gut an der Art der Sicherheitsmaßnahmen ablesen, wenn Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern zu Besuch kommen. Je autoritärer ein Land geführt wird, desto leerer sind die Straßen, wenn der Staatsbesuch vom Flughafen zu den Regierungsgebäuden braust. In Berlin sperrt die Polizei in der Regel nur einzelne Straßenabschnitte für wenige Minuten. Über Funk hören die Beamten punktgenau, wann sie die Sperren kurz über den Asphalt schieben müssen. Ihre Ansprache an Fahrradfahrer und Fußgänger ist in der Regel entspannt.