Berliner Republik : Rollentausch von Union und SPD

Politik im Zeitraffer: Krönungen, Krisen, Kämpfe

Seit 2018: Existenzieller Streit in der Union um die Flüchtlingspolitik, Regierungskrise, Maaßen-Affäre, die CSU bekommt mit Markus Söder einen neuen Chef. Nach etlichen Regionalkonferenzen wird AKK CDU-Chefin. Die SPD sägt Andrea Nahles ab und wählt in einer rekordverdächtigen Nabelschau ein völlig unbekanntes Führungsudo. Die Groko hält dennoch. Kramp-Karrenbauer kündigt ihren Rückzug an. Der Stabilitätsanker bleibt die Kanzlerin, die in den Umfragewerte in der Abendsonne ihrer Amtszeit strahlt. Hinter vorgehaltener Hand fragen inzwischen selbst Merkel-Kritiker, ob die Kanzlerin nicht doch noch weitermachen kann.