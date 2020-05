Berliner Republik : Liebe FDP, Finger weg von Palmer

Mit dem Tübinger OB droht den Grünen eine langjährige Auseinandersetzung. Er könnte für die Partei ein ähnliches Ärgernis werden wie Thilo Sarrazin bei der SPD oder die Werteunion bei der CDU.

Jede Partei braucht diese Leute, die ab und zu mal was gegen die interne Mehrheitsmeinung sagen, den eigenen Funktionären die Augen öffnen und die Partei in der Öffentlichkeit so als programmatisch breit aufgestellt erscheinen lassen. Allerdings ist der Job des Vor-, Quer-, Anders- und Nachdenkers in einer Partei immer eine schmale Gratwanderung, und nicht selten radikalisieren sich die Parteisolitäre oder verbiestern unter der Kritik, die sie aus den eigenen Reihen bekommen.