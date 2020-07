Kolumne „Berliner Republik“ : Ein Hauch von Sommerloch

Wegen Corona ist viel passiert. Die Stimmung, die sonst nur im Sommer im Berliner Regierungsviertel herrscht hat sich 2020 schon im März eingestellt.

Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass schon seit März ein Hauch von Sommerloch über dem Regierungsviertel liegt. Keine Abendempfänge, keine Hinterzimmer-Gespräche, leere Büros. Obwohl in diesen Monaten zwischen Shutdown, Lockerungen und Milliarden Euro an Staatshilfen politisch ungewöhnlich viel passiert ist, war es die ganze Zeit über merkwürdig ruhig. Eine unangenehme Stille in dem sonst so quirligen Berliner Regierungsviertel.

In Video-Konferenzen mochten sich viele Spitzenpolitiker nicht so weit aus dem Fenster lehnen, haben sie doch vor allem untereinander damit schlechte Erfahrungen gemacht. Was beispielsweise in den vielen Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Bundeskanzlerin besprochen wurde, ging teilweise in Echtzeit an die Medien. Am Ende waren echte Diskussion unter den Regierungschefs der Länder nicht mehr möglich. Weil ein jeder Angst hatte, hinterher öffentlich als Verlierer dazustehen.