Kolumne „Berliner Republik“ : Die falschen Debatten

Berlin Ein SUV-Verbot wird sicherlich keine schlimmen Unfälle verhindern können.

Am Wochenende hat sich in Berlin ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein SUV nach einem Überholmanöver in der Innenstadt außer Kontrolle geriet und vier Menschen in den Tod riss. Wirklich geklärt ist die Unfallursache noch nicht. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen fahrlässiger Tötung. Doch anstatt nach einem solchen Ereignis über das Einhalten von Regeln im Straßenverkehr, über Rücksichtnahme, Geduld und über angemessene Fahrweise zu diskutieren, wird nun ein SUV-Verbot debattiert. Hallo?