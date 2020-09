Kolumne Berliner Republik : Dompteure unter der Glaskuppel

Berlin In dieser Wahlperiode geht es im Bundestag besonders hitzig zu. Der Bundestagspräsident und seine Vizepräsidenten sorgen für dabei für Recht und Ordnung - sie sind Schiedsrichter und Dompteure.

In dieser Wahlperiode geht es lauter und rauer zu als in früheren Jahren. Das hat nicht nur mit dem Einzug der AfD in den Bundestag zu tun, die einerseits immer wieder gegen Regeln verstößt und die andererseits von den anderen Fraktionen ausgeschlossen wird. Einen eigenen Bundestagsvize-Präsidenten hat die AfD als größte Oppositionspartei immer noch nicht. Was wiederum mit deren eklatreichen Auftritten zusammenhängt.