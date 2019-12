Kolumne „Berliner Republik“ : Wer klaut schon DDR-Orden?

Berlin Im Stasi-Museum wurden ausgerechnet Abzeichen von Marx und Lenin gestohlen.

Üblicherweise sind November und Dezember die Monate, in denen vor allem in private Eigenheime eingebrochen wird. In diesem Jahr sind auch Museen dran. Nach dem spektakulären Raub im Grünen Gewölbe in Dresden hat es nun in Berlin das Stasi-Museum im Osten der Stadt getroffen.