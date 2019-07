Kolumne „Berliner Republik“ : Angela Merkels Zitteranfälle sind politisch relevant

Meinung Berlin Der Bundeskanzlerin geht es offensichtlich nicht gut. Inzwischen sollen schon Geheimdienste untersuchen, welche Ursache Angela Merkels Zitteranfälle haben. Auch die Öffentlichkeit hat ein Recht auf diese Information.

Deutsche Bundeskanzler unterliegen im Unterschied zu amerikanischen Präsidenten nicht der Pflicht, in regelmäßigen Abständen ihre Gesundheitswerte öffentlich machen zu müssen. Deshalb wird hierzulande immer wieder erfolgreich gelogen, wenn es um Krankheiten von Spitzenpolitikern geht. Das war so, als Helmut Schmidt angeblich eine hartnäckige Erkältung hatte und in Wahrheit einen Herzschrittmacher eingesetzt bekam. Das war so bei Kurt Beck, als der wochenlang von der Bildfläche verschwand. Und das ist immer wieder so bei dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, bei dessen verstörenden Taumel-und-Stützbildern immer wieder viel Raum für Spekulation bleibt zwischen dem, was man auf den Bildern sieht, und was als Begründung dafür geliefert wird.