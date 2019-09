Kolumne „Berliner Republik“ : Politisches Popcorngewitter

Berlin Die Wahlergebnisse in Brandenburg und Sachsen gleichen einem Donnerschlag. Die Wettervorhersage kündigt für die große Koalition stürmische Zeiten an.

Am Sonntag ist bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ein politischer Blitz herniedergefahren, dessen Lichtschein über die Grenzen der beiden ostdeutschen Länder hinaus zu sehen war. Die AfD spielt prozentual in der Liga von SPD und CDU, die sich deshalb vor einem Großdebakel bewahren konnten, weil die beiden Landesväter Michael Kretschmer in Sachsen und Dietmar Woidke in Brandenburg ihre Partei vom Bundestrend abkoppeln konnten. Ein persönlicher Erfolg für beide, nicht aber für die Berliner Parteizentralen.

Wird sich also was ändern? Es hat sich eine schleichende Gewöhnung an den politischen Ausnahmezustand eingestellt, der träge macht und es den Mächtigen ermöglicht, bei noch so starken Einschlägen so zu tun, als sei gar nichts groß passiert. Die AfD ist zwar inzwischen zu einer Größe herangewachsen, zumal im Osten, die sie quantitativ als Volkspartei ausweist, obwohl sie als Ein-Themen-Partei inhaltlich weit davon entfernt und extrem spitz aufgestellt ist. Die Grünen hat der heiße Sommer zu solch einer Thermik verholfen, dass sie aus dieser Höhe manchmal selbst etwas blümerant herabblicken. Und SPD und Union sind in einer Weise geschmolzen, wie man es sich vor fünf Jahren nicht hätte vorstellen können.