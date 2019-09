Kolumne „Berliner Republik“ : Sprengstoff für die Gesellschaft

Berlin Der gepflegte politische Wettstreit geht in intolerant geführten Debatten unter.

Nun ist Kubicki auch einer, der mit Worten Konflikte schüren kann. Sein Diskussionsstil ist zwar hemdsärmelig, aber Toleranz gegenüber Andersdenkenden gehört bei ihm immer dazu. Unsere Redaktion hat vor einem knappen Jahr ein Interview mit ihm und der früheren Grünen-Chefin, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, geführt. Die beiden waren sich in kaum einem inhaltlichen Punkt einig und haben sehr temperamentvoll gestritten, sind sich aber mit großem persönlichen Respekt begegnet. Diese Qualität, dem anderen zu widersprechen, ihn als Persönlichkeit aber voll zu respektieren, fehlt in vielen Debatten. Die Mahnung Kubickis, dass Rigorismus in Gewalt umschlagen könnte, gehört in die Rubrik Polemik. Sie trifft dennoch das wachsende Problem der Unfähigkeit, anderen zuzuhören und sich mit deren Standpunkten inhaltlich auseinanderzusetzen. Wenn immer mehr politische Fragen das Potenzial haben, eine Gesellschaft zu spalten, dann ist das eine gefährliche Entwicklung.