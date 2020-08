Kolumne Berliner Republik : Lethargie im Regierungsviertel

Die Brücke am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus spiegelt sich am frühen Morgen im Wasser der Spree. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Der Corona-Politik ist die Dynamik abhanden gekommen. Dabei braucht es gerade jetzt, da die zweite Infektionswelle im Herbst droht, mehr politische Impulse von der Bundesregierung aus Berlin

In den vergangenen Jahren ging es im Juli und August im Regierungsviertel so turbulent zu, dass man schon glaubte, das sogenannte Sommerloch gebe es neuerdings nicht mehr. So wie der Politikbetrieb keine Tages- und Nachtzeiten, keine Wochen- und Sonntage mehr kannte, schien auch das Phänomen der sommerlichen Nachrichtenarmut der Vergangenheit anzugehören. In Corona-Zeiten ist es wieder da.