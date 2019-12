Kolumne „Berliner Republik“ : Lasst die Moralkeule ruhen

Berlin Ob beim Tempolimit oder beim Streit um das Fleisch: Ständig zielen öffentliche Debatten am Kern der Probleme vorbei.

Selbstverständlich kann man über ein Tempolimit auf der Autobahn diskutieren, auch über die falschen Texte für einen WDR-Kinderchor, über Böller an Silvester und darüber, wie viel Fleisch eigentlich für Mensch und Umwelt gesund sind. Was mich an diesen Debatten aber stört: Sie sind immer überzogen, werden viel aggressiver geführt, als es der Sache angemessen ist, und sie zielen am Kern der Probleme vorbei.

Zur Debatte um Fleischkonsum, den ja auch der WDR-Kinderchor reichlich uncharmant gegeißelt hat: Man muss nicht jedem Menschen, der ein preiswertes Schnitzel isst, das Gefühl geben, er sei ein schlechter Mensch oder eine Umweltsau. Wir brauchen auch keinen Veggie-Day in Kantinen. Aber jeden Tag in einer Kantine ein fleischloses, dennoch vollwertiges Gericht anzubieten, wäre eine konstruktive Maßnahme, die einen freiwilligen Verzicht auslösen würde. Auch Aufklärung über das Leiden der Tiere in Massenhaltung tut not. Es reicht aber, die Dinge so zu schildern, wie sie in der Realität sind. Das ist schlimm genug. Da bedarf es keiner moralischen Keule.