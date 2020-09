Kolumne Berliner Republik : Kanzleramt und Schwulen-Frage

Friedrich Merz, Ex-Unionsfraktionschef, spricht während des Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim. Foto: dpa/Peter Steffen

Berlin Kanzleramts-Anwärter Friedrich Merz bekommt in den sozialen Netzwerken viel Gegenwind. Mit gleich zwei unsensiblen Äußerungen hat der CDU-Politiker keine Sympathie-Punkte gesammelt.

Friedrich Merz hat mal wieder in den sozialen Netzwerken ein Tiefdruckgebiet ausgelöst. Auf die Frage, ob er Vorbehalte gegen einen schwulen Bundeskanzler hätte, antwortete er bei „Bild live“ zunächst nur mit dem Wort „Nein“. Dabei hätte er es am besten belassen sollen. Auf Nachfrage des Moderators verstieg er sich dann auf den Satz: „Die sexuelle Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sie sich im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft.“