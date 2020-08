Kolumne Berliner Republik : Kickstart mit Scholz

Berlin Die SPD nominiert ihren Kanzlerkandidaten, und plötzlich ist Wahlkampf. Deswegen schreckt auch die politische Konkurrenz aus der Sommerruhe hoch.

Für die SPD gibt es viele gute Gründe, dass sie ihren Kanzlerkandidaten so frühzeitig bestimmt hat: Bei den vergangenen drei Bundestagswahlen war die Kandidatenkür verstolpert worden, und jedes Mal siegte am Ende Angela Merkel. Dieses Mal ist alles geordnet gelaufen, und Merkel tritt nicht mehr an. Die Sozialdemokraten wirkten auch lange nicht mehr so geschlossen wie im Sommer 2020 – trotz klarer Differenzen zwischen dem Kandidaten und der Parteiführung. Sogar in den Umfragen gab es ein wenig Aufwind.