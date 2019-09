Kolumne „Berliner Republik“ : Und es sind doch die Grünen

Berlin Ausgerechnet sie werden vom Kampf um die Fraktionsspitze kalt erwischt.

Und die Grünen? Haben alles im Griff – das schien so, bis der frühere Parteichef Cem Özdemir gemeinsam mit der eher unbekannten Fachpolitikerin Kirsten Kappert-Gonther seine Bewerbung für den Fraktionsvorsitz bekannt gab. In der kommenden Woche wird es nun eine Kampfabstimmung um die Fraktionsspitze geben. Der Ausgang ist offen, weil niemand abschätzen kann, wie sich die Realos und die Linken in der Fraktion sortieren werden. Vor dem Hintergrund, dass die Basisdemokratie eigentlich zur DNA der Grünen gehört, hat die Kampfkandidatur erstaunlich viel Unruhe in Fraktion und Partei gebracht.